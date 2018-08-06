Экс-футболист "Зенита" Витсель перешел в дортмундскую "Боруссию"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Бельгийский полузащитник Аксель Витсель стал игроком дортмундской "Боруссии", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Контракт "Боруссии" с Витселем будет действовать до 30 июня 2022 года.

Предыдущим клубом Витселя был китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", куда в 2017 году перешел из петербургского "Зенита". В "Зените" же бельгиец выступал с 2012 года и стал в его составе чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды – обладателем Суперкубка России. С Россией же связан его успех в игре за сборную Бельгии: национальная команда страны стала бронзовым призером ЧМ-2018 в РФ.