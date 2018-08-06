Главные новости
В РоссииГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахВ миреВероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовикаВ РоссииСуд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке Telegram
Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Семин прокомментировал возможность перехода Смолова в "Локомотив"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что приобретение нападающего сборной России и ФК "Краснодар" Федор Смолов не является трансферной целью команды.

"Смолов? Впервые слышу о том, что он для нас - приоритетный вариант", - приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".

Ранее СМИ сообщали, что Смолов этим летом может перейти в "Локомотив".

Федор Смолов выступает в "Краснодаре" с 2015 года, в его составе дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Он выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018, где, однако, результативностью не отметился. Более того, он не реализовал пенальти в послематчевой серии в рамках 1/4 финала Россия - Хорватия, в результате чего хозяева ЧМ-2018 выбыли из борьбы за медали.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, ФК Локомотив, ФК Краснодар, Федор Смолов, Юрий Семин

Новости по теме

Спорт
Российский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBOРоссийский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBO
Россиянин имел преимущество над колумбийцем Альваресом, но оказался в нокаутеПодробнее
 UFC назначила дату боя Нурмагомедова и МакгрегораUFC назначила дату боя Нурмагомедова и Макгрегора
Бойцы сойдутся в Лас-Вегасе этой осеньюПодробнее
 "Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА"Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
Дебютант еврокубков во втором раунде квалификации победил словенскую команду "Домжале"Подробнее
 "Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы
По сумме двух встреч команда россиянина, дебютировавшего на посту главного тренера голландского клуба, прошла румынский "Вииторул"Подробнее
ФК "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. руб. за проявление фанатами расизмаФК "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. руб. за проявление фанатами расизма
Инцидент с участием болельщиков произошел на матче за Суперкубок России против ЦСКАПодробнее
 Смолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в КраснодареСмолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в Краснодаре
Ему грозит административный арест на 15 суток и лишение прав до полутора летПодробнее
 Три российские биатлонистки перешли в сборную УкраиныТри российские биатлонистки перешли в сборную Украины
Все три спортсменки не входят в число сильнейших в своей возрастной категорииПодробнее
 Определился соперник "Спартака" по квалификации Лиги чемпионовОпределился соперник "Спартака" по квалификации Лиги чемпионов
Им стал греческий клуб ПАОК, взявший верх над швейцарским "Базелем"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахВ миреВероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовикаВ РоссииСуд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке TelegramМоскваНабравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУВ миреАрабская коалиция заключала соглашения с "Аль-Каидой" для борьбы с хуситамиВ РоссииЛидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказания

МИД РФ вручил послу Греции ноту из-за выдворения российских дипломатов

Два человека погибли в ДТП с тремя грузовиками и четырьмя легковыми машинами

Координатора "Артподготовки" заочно арестовали по обвинению в терроризме

Семин прокомментировал возможность перехода Смолова в "Локомотив"

"РусАл" начал консервацию Надвоицкого завода из-за санкций

Адвокаты подали апелляцию на приговор экс-секретаря петербургского суда Эйвазова

В результате взрыва в Болонье один человек погиб и 65 пострадали

Украинские пограничники задержали на выезде партию радиоактивных аквалангов

В МИД сочли неприемлемыми для России рекомендации международной конференции по СПИДу

Минприроды предложило создать компанию-интегратор для реформы управления отходами

Глава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифах

Глава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахПо словам министра, рост стоимости коммунальных услуг ограничен законом Подробнее

В Волгограде загорелся аграрный университет

Сенатор из США заявил об усилении позиций Асада

Авиакомпании РФ выступили против изменений проверки здоровья членов экипажа

В результате взрыва в Болонье пострадали не менее 20 человек

Орхана Джемаля похоронят в Москве во вторник

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Тюменской области

Вероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовика

Вероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовикаПо данным СМИ, не менее 20 человек получили ранения, в том числе осколочные Подробнее

Инфляция в РФ в июле составила 0,3%

Сенатор Пол заявил, что в США антироссийские санкции пытаются ввести в обход Трампа

Пьяный посетитель клуба в Ростове-на-Дону застрелил оппонента из травматики

Экс-футболист "Зенита" Витсель перешел в дортмундскую "Боруссию"

После землетрясения в Индонезии с острова Ломбок эвакуировали более 2 тыс. туристов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru