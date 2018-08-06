Семин прокомментировал возможность перехода Смолова в "Локомотив"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что приобретение нападающего сборной России и ФК "Краснодар" Федор Смолов не является трансферной целью команды.

"Смолов? Впервые слышу о том, что он для нас - приоритетный вариант", - приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".

Ранее СМИ сообщали, что Смолов этим летом может перейти в "Локомотив".

Федор Смолов выступает в "Краснодаре" с 2015 года, в его составе дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Он выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018, где, однако, результативностью не отметился. Более того, он не реализовал пенальти в послематчевой серии в рамках 1/4 финала Россия - Хорватия, в результате чего хозяева ЧМ-2018 выбыли из борьбы за медали.