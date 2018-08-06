"Динамо" подписало мировое соглашение с Погребняком

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) и экс-нападающий команды Павел Погребняк, который, как сообщалось, имел к ФК финансовые претензии, подписали мировое соглашение

"Таким образом, стороны не имеют к друг другу никаких претензий", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой "Динамо"

Весной сообщалось, что футболист требует от "Динамо" выплатить задолженность по заработной плате и остаточную стоимость контракта. Кроме того юрист Михаил Прокопец сообщил, что Погребняк получил претензию, согласно которой "Динамо" просит его выплатить 20 млн евро.

34-летний футболист выступал за "Динамо" с 2015 года, 25 января 2018 года клуб в одностороннем порядке расторг с ним контракт. В начале февраля Погребняк стал игроком "Тосно" (Ленинградская область), в его составе в мае выиграл Кубок России, после чего этот клуб прекратил свое существование.