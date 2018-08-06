"Матч ТВ" в среду покажет игру между греческим ПАОКом и московским "Спартаком"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Матч ПAOK - "Спартак" будет показан на федеральном канале "Матч ТВ", сообщает пресс-служба телеканала.

"8 августа в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов греческий ПАОК на своем поле примет московский "Спартак". Прямую трансляцию встречи на стадионе Тумба Арена в Салониках "Матч ТВ" начнет в 19:55", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала в понедельник.

Прокомментирует встречу Денис Казанский.

ПАОК уже прошел второй отборочный раунд в квалификации и уверенно справился с швейцарским "Базелем", одержав две победы с общим счетом 5-1. На выезде греки разгромили швейцарцев со счетом 3:0.

"Спартак" в третий раз за последние пять лет попробует свои силы в Лиге Чемпионов. Москвичи в этом сезоне провели два официальных матча. В первой игре они переиграли "Оренбург", забив гол в начале встречи, а во втором туре сыграли вничью с московским "Локомотивом". Ответная встреча с греческим клубом пройдёт 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".