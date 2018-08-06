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Второй тур Российской премьер-лиги. Обобщение

Итог центрального матча, падение ЦСКА, лидерство "Ростова" - в итогах второго тура чемпионата России по футболу

Второй тур Российской премьер-лиги. Обобщение
Игровой эпизод матча "Локомотива" (в красной форме) со "Спартаком" (в белой)
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В понедельник завершилась программа второго тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. "Интерфакс" подводит его итоги.

Нулевая ничья в дерби

Центральным матчем отчетного тура стал матч между действующими чемпионом и бронзовым призером турнира, а именно – столичными "Локомотивом" и "Спартаком". Встреча, прошедшая на поле "Локомотива", завершилась со счетом 0:0. По ходу противостояния спартаковцы создали ряд опасных моментов, но реализовать их не смогли. В конце встречи игра шла уже под диктовку "Локомотива", хозяева были близки к успеху, особенно – на самой последней минуте матча: полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк, дебютировавший в "Локомотиве", головой бил по воротам "Спартака" и попал в молодого голкипера хозяев Александра Максименко.

Дуэт лидеров

Лишь две команды теперь имеют стопроцентные показатели по набранным очкам – петербургский "Зенит" и ФК "Ростов".

"Зенит" на своем поле взял верх над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0 (автор гола – Олег Шатов).

"Ростов" с аналогичным счетом, но в гостях, нанес поражение лишившемуся целого ряда лидеров московскому ЦСКА (отличился Сергей Паршивлюк).

"Зенит" и "Ростов" набрали по 6 очков (у "Зенита" преимущество по дополнительным показателям). В пятерку лидеров также входят "Уфа", "Рубин" (Казань) и "Спартак" – по 4.

ЦСКА – в нижней части турнирной таблицы

Оставляют желать лучшего дела ЦСКА, который в двух матчах набрал 1 очко. С такими показателями серебряный чемпион страны занимает 12-е место в турнирной таблице. Непривычный результат для одного из самых титулованных российских клубов – с учетом того, что ЦСКА не провел пока ни одного гола, но и крест ставить на армейском клубе преждевременно.

Примечательно, что лишь строчкой выше находится "Локомотив", набравший на одно очко больше. И, кстати, тоже не забил ни одного мяча (но и не пропустил) в двух турах.

Вообще пока не набрали очков две команды – "Урал" (Екатеринбург) и дебютант премьер-лиги "Енисей" (Красноярск).

Пять команд не пропустили ни одного гола: "Зенит", "Ростов", "Уфа", "Спартак", "Локомотив". Пять команд не забили не мяча: те же "Локомотив", ЦСКА, а также "Крылья Советов" (Самара), "Арсенал", "Енисей".

Результаты всех матчей тура

"Динамо" – "Рубин" – 1:1, "Урал" – "Краснодар" – 1:2, "Зенит" – "Арсенал" – 1:0, "Локомотив" – "Спартак" – 0:0, "Крылья Советов" – "Оренбург" – 0:3, ЦСКА – "Ростов" – 0:1, "Ахмат" – "Енисей" – 1:0, "Уфа" – "Анжи" – 3:0.

Расписание третьего тура

В третьем туре будут сыграны следующие матчи: 10 августа. "Урал" – "Динамо", 11 августа. "Енисей" – ЦСКА, "Спартак" – "Анжи", "Ростов" – "Крылья Советов", 12 августа. "Оренбург" – "Локомотив", "Арсенал" – "Ахмат", 13 августа. "Уфа" – "Краснодар", "Рубин" – "Зенит".

Наблюдал Владимир Нардин

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ

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