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Эксперт назвал позитивным опыт с продажами пива на аренах ЧМ-2018

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев назвал позитивным опыт с разрешением продаж пива на аренах чемпионата мира по футболу-2018 в России.

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"Впервые за много лет во время чемпионата мира по футболу у российских болельщиков появилась возможность просмотра матчей на стадионах вместе с традиционным для всех любителей футбола напитком - с пивом. Несмотря на то, что во многих странах это обычная практика, в России до мундиаля продажа алкогольных напитков на спортивных объектах была запрещена. Для чемпионата мира по футболу-2018 было сделано исключение, показавшее, что подобный опыт в нашей стране может быть позитивным", - сказал Дурдыев "Интерфаксу".

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"На протяжении всего ЧМ-2018 компания AB InBev, являясь официальным спонсором в категории "Пиво и пивные напитки" продавала пиво на стадионах мундиаля и Фестивалях болельщиков FIFA. Ключевой задачей для нас было рассчитать необходимое количество стационарных и мобильных точек продаж. Несмотря на спрос, который превзошел наши первоначальные ожидания, мы не столкнулись с проблемами, касающимися поставок, верно рассчитали объемы пива и полностью обеспечили гостей чемпионата продукцией. По официальной статистике FIFA за время чемпионата на стадионах болельщики выпили более 3,2 млн стаканов пива BUD, что составляет более 1,45 млн. литров пива. Более 2% пришлось на безалкогольное пиво, что является довольно высоким показателем для категории, так как в целом по рынку ее доля составляет порядка 1,5%", - отметил он.

Российские поклонники футбола позитивно восприняли появление пива на чемпионате мира, и, несмотря на множество обсуждений и опасений, которые появлялись до старта турнира, негативных инцидентов, связанных с чрезмерным потреблением алкоголя, замечено не было", - сказал Дурдыев.

"Мы будем рады делиться позитивным опытом чемпионата мираи хотели бы иметь возможность для диалога с государством о сохранении возможностей продажи алкогольного пива на стадионах. На наш взгляд, снятие запрета могло бы позитивно повлиять на индустрию и на экономику в целом", - подчеркнул он.

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Теги: футбол, ЧМ-2018

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