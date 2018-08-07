Вратарь "Челси" Куртуа не явился на тренировку без объяснения причин

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вратарь лондонского "Челси" Тибо Куртуа не явился на тренировку своей команды в понедельник 6 августа, сообщает "Би-би-си". Ранее сообщалось об интересе мадридского "Реала" к бельгийскому футболисту.

Как отмечается, руководство "Челси" не знает, где находится игрок команды и когда он вернется в расположение клуба.

Также сообщалось об интересе испанского гранда к еще одному бельгийскому легионеру "Челси" - Эдену Азару. Он на тренировке присутствовал.

Вопрос о будущем Куртуа на прошлой неделе задавали тренеру "Челси" Маурицио Сарри, который ответил, что не знает, какое решение примет сам футболист и лондонский клуб.

​Куртуа играет за лондонцев с 2011 года, он провел 154 игры за клуб, пропустив 152 гола. Его признали лучшим голкипером прошедшего чемпионата мира в России.