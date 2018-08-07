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Екимов рассказал о перспективах перехода велогонщицы Забелинской в сборную Узбекистана

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Решение о выступлении российской велогонщицы Ольги Забелинской за сборную Узбекистана будет приниматься Международным союзом велосипедистов (UCI) и Международным олимпийским комитетом (МОК) по согласованию с Олимпийским комитетом России (ОКР), заявил руководитель федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

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"Там сложная процедура. Национальная федерация не имеет прямого отношения к смене гражданства по правилам UCI. Это согласует UCI, а также МОК и национальный олимпийский комитет", - сказал Екимов во вторник "Интерфаксу".

Он отметил, что есть "карантинный период", когда спортсмен не может выступать за другую страну после смены гражданства, - три года, этот срок может быть сокращен. Екимов добавил, что ФВСР свою позицию направила в Минспорт и ОКР, "дальше от них зависит".

Ранее ФВСР заявляла, что не намерена разрешать Забелинской выступать за сборную Узбекистана. Однако НОК Узбекистана уже опубликовал список спортсменов на Азиатские игры, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября, в котором присутствует Забелинская.

Забелинская заявляла, что решила выступать за Узбекистан, поскольку считает, что на ОИ-2020 ситуация с выступлением российских спортсменов может стать ещё более сложной, чем в Пхенчхане, где россияне выступали под нейтральным флагом.

38-летняя россиянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальной и групповой гонках, а также серебряным призером Игр 2016 года в индивидуальной гонке.

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Теги: велоспорт, Вячеслав Екимов, Ольга Забелинская

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