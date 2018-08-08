Поль Погба захотел уйти из МЮ в "Барселону"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Французский полузащитник английского ФК "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил своим одноклубникам о желании перебраться в испанскую "Барселону", сообщает Daily mail.

Француз оповестил о своем желании вице-президента "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда. Причина - плохие отношения с главным тренером клуба португальцем Жозе Моуринью.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что "Манчестер Юнайтед" не намерен обсуждать с "Барселоной" возможный трансфер Погба.

25-летний француз перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году из итальянского "Ювентуса" за 105 миллионов евро. Погба является воспитанником молодежной академии английского клуба и уже выступал за основной состав "МЮ" в 2011 и 2012 годах, после чего перебрался в Турин.