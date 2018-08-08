Перешедший из ЦСКА в "Монако" Головин получил травму

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин получил травму правой ноги, сообщает Monaco Informativo.

Издание приводит фотографию футболиста, который перешел из московского ЦСКА в "Монако" (представляет чемпионат Франции), передвигающегося на костылях.

По сведениям СМИ, срок восстановления россиянина может составить до пяти недель.

Головин родился в городе Калтан Кемеровской области. Является воспитанником местной ДЮСШ. В ЦСКА пришел в 2012 году, в 2014 году дебютировал в основном составе. Вошел в состав сборной России на домашний чемпионат мира, сыграл четыре матча, забил один мяч.

Головин — чемпион Европы U-17 (2013), участник Евро-2016 и четвертьфиналист ЧМ-2018. На его счету 23 матча и 3 гола за национальную сборную.

За "Монако", с момента перехода в эту команду, Головин не провел еще ни одного официального матча.