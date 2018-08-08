Главные новости
ЭкономикаКурс евро на торгах Московской биржи превысил 75 рублей впервые с 8 маяВ РоссииАвиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортахВ РоссииИсточник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отца
Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

Перешедший из ЦСКА в "Монако" Головин получил травму

По сведениям СМИ, срок восстановления российского футболиста составит свыше месяца

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин получил травму правой ноги, сообщает Monaco Informativo.

Издание приводит фотографию футболиста, который перешел из московского ЦСКА в "Монако" (представляет чемпионат Франции), передвигающегося на костылях.

По сведениям СМИ, срок восстановления россиянина может составить до пяти недель.

Головин родился в городе Калтан Кемеровской области. Является воспитанником местной ДЮСШ. В ЦСКА пришел в 2012 году, в 2014 году дебютировал в основном составе. Вошел в состав сборной России на домашний чемпионат мира, сыграл четыре матча, забил один мяч.

Головин — чемпион Европы U-17 (2013), участник Евро-2016 и четвертьфиналист ЧМ-2018. На его счету 23 матча и 3 гола за национальную сборную.

За "Монако", с момента перехода в эту команду, Головин не провел еще ни одного официального матча.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, ФК ЦСКА, ФК Монако, Александр Головин

Новости по теме

Спорт
Усманов подтвердил решение продать свою долю акций лондонского ФК "Арсенал"Усманов подтвердил решение продать свою долю акций лондонского ФК "Арсенал"
Российский миллиардер пожелал успехов клубуПодробнее
 Второй тур Российской премьер-лиги. ОбобщениеВторой тур Российской премьер-лиги. Обобщение
Итог центрального матча, падение ЦСКА, лидерство "Ростова" - в итогах второго тура чемпионата России по футболуПодробнее
 Российский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBOРоссийский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBO
Россиянин имел преимущество над колумбийцем Альваресом, но оказался в нокаутеПодробнее
 UFC назначила дату боя Нурмагомедова и МакгрегораUFC назначила дату боя Нурмагомедова и Макгрегора
Бойцы сойдутся в Лас-Вегасе этой осеньюПодробнее
"Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА"Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
Дебютант еврокубков во втором раунде квалификации победил словенскую команду "Домжале"Подробнее
 "Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы
По сумме двух встреч команда россиянина, дебютировавшего на посту главного тренера голландского клуба, прошла румынский "Вииторул"Подробнее
 ФК "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. руб. за проявление фанатами расизмаФК "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. руб. за проявление фанатами расизма
Инцидент с участием болельщиков произошел на матче за Суперкубок России против ЦСКАПодробнее
 Смолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в КраснодареСмолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в Краснодаре
Ему грозит административный арест на 15 суток и лишение прав до полутора летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 августа7 фото
07 августа
Фотохроника 7 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаКурс евро на торгах Московской биржи превысил 75 рублей впервые с 8 маяВ РоссииАвиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортахВ РоссииИсточник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отцаВ РоссииЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиямВ мире"Ъ" узнал подробности проекта санкций США против РоссииВ РоссииИванов рассказал о переговорах с США перед конфликтом с Грузией в 2008 году

Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреля

Убийца Немцова прекратил голодовку в колонии

Внутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентября

Внутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентябряФАС, завершив дело в отношении "большой тройки", определит штрафы для операторов в сентябре Подробнее

Перешедший из ЦСКА в "Монако" Головин получил травму

По сведениям СМИ, срок восстановления российского футболиста составит свыше месяца Подробнее

Бориса Джонсона раскритиковали за сравнение женщин в никабах с почтовыми ящиками

Павел Степанов ушел с поста главы "Централ Партнершип"

Китай решил ответить симметрично на дополнительные пошлины США

Китай решил ответить симметрично на дополнительные пошлины СШАКНР введет пошлину в 25% на товары американского экспорта объемом $16 млрд с 23 августа Подробнее

На москвича завели дело за удар в лицо работника дорожной инспекции

Владельца tut.by вызвали на допрос в СК по "делу БелТА"

В Эстонии посчитали, что случайно выпущенная испанцами ракета взорвалась в воздухе

Бывший росгвардеец в Кургане приговорен к 10 годам колонии за изнасилование

Четверо пассажиров выжили после падения со стометрового обрыва в Таджикистане

Летевшая из Симферополя в Петербург пассажирка родила ребенка на борту самолета

Экс-прокурора грузинской Кахетии вновь задержали по подозрению в убийстве

Сухогруз под флагом Палау сел на мель в Ростовской области

Акции Сбербанка откатились к апрельским минимумам из-за опасений санкций

На борту "Прогресса" проведут научные эксперименты перед его затоплением

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru