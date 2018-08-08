Назван стартовый состав "Спартака" на матч ЛЧ с ПАОКом

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб московского футбольного клуба "Спартак" определился со стартовым составом команды на первый матч третьего раунда квалификации против греческого клуба ПАОК.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА ПАОК - "Спартак" пройдет 8 августа в Салониках и стартует в 20:00 мск, ответный - 14 августа в Москве.

Победитель пары ПАОК - "Спартак" выйдет в раунд плей-офф, а в случае успеха в этой стадии турнира получает путевку в групповой этап ЛЧ. Россию здесь уже гарантированно представят московские "Локомотив" (чемпион России) и ЦСКА (серебряный призер), получившие путевки автоматически.

Команда, которая проиграет в третьем квалификационном раунде ЛЧ или раунде плей-офф, выступит на групповой стадии Лиги Европы.