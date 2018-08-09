Сергей Калинин перешел из СКА в ЦСКА

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Нападающий Сергей Калинин подписал соглашение с московским ХК ЦСКА, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Контракт рассчитан на четыре года. Таким образом, Калинин будет играть в ЦСКА до конца сезона-2021/22.

Минувший сезон хоккеист провел в петербургском СКА. Также в его карьере были омский "Авангард", а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" и "Торонто".

В составе российской команды Калинин стал олимпийским чемпионом 2018 года. В 2014 году в составе сборной России он стал чемпионом мира.