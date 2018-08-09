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Суд лишил Смолова водительских прав на год

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Краснодара в четверг привлек к административной ответственности футболиста Федора Смолова за совершенное в начале августа ДТП, передал корреспондент "Интерфакса".

Смолов признан виновным по ч.2 ст. 12.27 КоАП (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).

Решением суда, Смолов лишен права управления транспортными средствами сроком на один год.

ДТП с участием именитого спортсмена произошло в ночь на 2 августа на улице Ставропольская в Краснодаре. Футболист, находясь за рулем своего BMW, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал.

Власти Краснодара оценили ущерб городу, нанесенный аварией, в сумму порядка 60 тыс. рублей.

Смолов вину признал и возместил потери муниципалитета. Судебное заседание прошло без его участия. Адвокат Ирина Гузеева сообщила в суде, что подзащитный находится в служебной командировке, "о чем он собственноручно известил суд".

В четверг стало известно, что Смолов перешел из "Краснодара" в московский "Локомотив".

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Теги: футбол, Федор Смолов, BMW

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