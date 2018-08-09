Защитник сборной Исландии по футболу Фьолусон перейдет в "Краснодар"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Состав "Краснодара" пополнит центральный защитник сборной Исландии Йон Гудн Фьолусон, сообщает пресс-служба российского футбольного клуба в четверг.

""Краснодар" и "Норчепинг" (Швеция) согласовали детали трансфера в ряды российского клуба центрального защитника сборной Исландии Йона Гудни Фьолусона", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время футболист прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование, в случае успешных итогов которого с ним будет подписан личный контракт", - отмечается там же.

Й.Г.Фьолусон является воспитанником футбольного клуба "Фрам" из Рейкьявика, в главной команде которого он дебютировал в начале 2007 года в 17-летнем возрасте. В 2011 году он перешел в бельгийский "Беерсхот", откуда через полгода перебрался в Швецию, где выступал за "Сундсваль", а с 2016 года - за "Норрчёппинг".

С 2010 года футболист вызывается в сборную Исландии, за которую сыграл за нее 13 матчей, забив один мяч.