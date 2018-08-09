Главные новости
ЭкономикаЧистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрдВ РоссииВ Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"В РоссииПрокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"
Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

"Уфа" победила люксембургский "Прогресс" в матче Лиги Европы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российский футбольный клуб "Уфа" добился победы над "Прогрессом" (Люксембург) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в столице Башкортостана в четверг, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы в их составе провели Сильвестр Игбун (38-я минута) и Иван Обляков (64). В составе "Прогресса" отличился Александр Карапетян (80).

Ответный матч пройдет через неделю на поле "Прогресса".

В случае выхода в раунд плей-офф квалификации "Уфа" сыграет с победителем пары "Рейнджерс" (Шотландия) - "Марибор" (Словения).

"Уфа" начала турнирный путь в Лиге Европы со второго раунда квалификации, где по сумме двух встреч одолела словенскую команду "Домжале".

По итогам сезона-2017/18 "Уфа" не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Уфа
Спорт
Федор Смолов перешел в "Локомотив"Федор Смолов перешел в "Локомотив"
Об этом сообщается в англоязычном твиттере московского клубаПодробнее
 "Спартак" проиграл ПАОКу в Лиге чемпионов УЕФА"Спартак" проиграл ПАОКу в Лиге чемпионов УЕФА
Ответный матч пройдет 14 августа в МосквеПодробнее
 ПАОК - "Спартак". ОнлайнПАОК - "Спартак". Онлайн
Московский клуб проигрывает греческому в матче Лиги чемпионовПодробнее
 ФК "Монако" и сборная России подтвердили травму ГоловинаФК "Монако" и сборная России подтвердили травму Головина
У него диагностировано повреждение лодыжкиПодробнее
Усманов подтвердил решение продать свою долю акций лондонского ФК "Арсенал"Усманов подтвердил решение продать свою долю акций лондонского ФК "Арсенал"
Российский миллиардер пожелал успехов клубуПодробнее
 Второй тур Российской премьер-лиги. ОбобщениеВторой тур Российской премьер-лиги. Обобщение
Итог центрального матча, падение ЦСКА, лидерство "Ростова" - в итогах второго тура чемпионата России по футболуПодробнее
 Российский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBOРоссийский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBO
Россиянин имел преимущество над колумбийцем Альваресом, но оказался в нокаутеПодробнее
 UFC назначила дату боя Нурмагомедова и МакгрегораUFC назначила дату боя Нурмагомедова и Макгрегора
Бойцы сойдутся в Лас-Вегасе этой осеньюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 августа6 фото
08 августа
Фотохроника 8 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЧистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос до $21,5 млрдВ РоссииВ Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"В РоссииПрокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников "Натали Турс"В РоссииЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейМоскваОбыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"ЭкономикаКурс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года

Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин

Художественный руководитель театра "Практика" умер в Москве на 61-м году жизни Подробнее

В Минюсте РФ пока не получали ходатайство о переводе Сенцова в крымскую больницу

Рубль остался под давлением возросших санкционных рисков вечером в четверг

Рынок акций РФ отскочил выше 2300п по индексу МосБиржи

Фотохроника 9 августа

Фотохроника 9 августа7 фото

"Уфа" победила люксембургский "Прогресс" в матче Лиги Европы

Евробонды РФ к вечеру четверга отыграли большую часть утреннего падения

Число жертв авиаудара саудовской коалиции в Йемене возросло до 50 человек

Порошенко обещал разработать поправки к Конституции о членстве Украины в ЕС и НАТО

ФАС сообщила о задержании бывшего главы Минстроя Астраханской области

Бывшего вице-мэра Тамбова арестовали по подозрению в превышении полномочий

Регулятор США начал проверку принадлежащего китайскому HNA здания на Манхэттене

Экс-глава ФСБ Ковалев усомнился в случайности запуска боевой ракеты над Эстонией

Нефть подорожала до $72,58 после резкого падения накануне

Прощание с актрисой Татьяной Дегтяревой состоится в субботу

ЦИК изучит еще два варианта вопроса на пенсионный референдум

Москалькова получила свежие фотографии Сенцова и копию его письма

Жертвами авиаудара саудовской коалиции в Йемене стали 29 детей

ФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в России

ФАС разрешила "М.Видео" купить Media Markt в РоссииВ службе отметили, что сделка позволит привлечь инвестиции в отрасль Подробнее

Сбербанк заинтересовался правами на кредит ВЭБа "Шереметьево"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru