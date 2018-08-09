"Уфа" победила люксембургский "Прогресс" в матче Лиги Европы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российский футбольный клуб "Уфа" добился победы над "Прогрессом" (Люксембург) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в столице Башкортостана в четверг, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы в их составе провели Сильвестр Игбун (38-я минута) и Иван Обляков (64). В составе "Прогресса" отличился Александр Карапетян (80).

Ответный матч пройдет через неделю на поле "Прогресса".

В случае выхода в раунд плей-офф квалификации "Уфа" сыграет с победителем пары "Рейнджерс" (Шотландия) - "Марибор" (Словения).

"Уфа" начала турнирный путь в Лиге Европы со второго раунда квалификации, где по сумме двух встреч одолела словенскую команду "Домжале".

По итогам сезона-2017/18 "Уфа" не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа".