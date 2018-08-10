УЕФА завел дело в отношении ПАОКа по итогам матча со "Спартаком"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет расследование нарушений, которые были зафиксированы во время первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА между греческим клубом ПАОК и московским "Спартаком".

Как сообщает пресс-служба УЕФА, ПАОК, принимавший "Спартак" в Салониках, обвиняется в использовании болельщиками лазерной указки, а также в том, что на арене были заблокированы лестничные проходы.

Дело будет рассмотрено комитетом по этике, контролю и дисциплине УЕФА 23 августа.

Матч ПАОК – "Спартак" прошел 8 августа и завершился победой греческого клуба со счетом 3:2.

Спартаковцы вели с разницей в два гола, но еще до перерыва позволили сопернику вырвать победу. Шанс отыграться "Спартак" получил во втором тайме, когда судья назначил пенальти в ворота хозяев. Однако Квинси Промес переиграть голкипера не смог. Между тем, перед пробитием им пенальти телекартинка зафиксировала, что один из болельщиков навел на футболиста "Спартака" лазерную указку.

Кроме того, сообщалось, что несколько российских журналистов были атакованы агрессивно настроенными греческими "ультрас" на стадионе в Салониках. Пресс-служба ПАОКа сообщила, что россияне показывали жесты в адрес греческих фанатов, однако инцидент был исчерпан после вмешательства представителей службы безопасности местного клуба.

Однако в связи с этим инцидентом УЕФА заводить дело не стал.

"Что касается предполагаемого инцидента, связанного с российскими журналистами, в официальных отчетах не было представлено достаточных оснований или доказательств, позволяющих начать расследование или возбудить дисциплинарное производство", - говорится в сообщении.

Ответный матч "Спартак" - ПАОК пройдет в Москве 14 августа.