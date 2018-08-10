Главные новости
В РоссииСписок компаний, для которых собрались повысить налоги, расширятВ РоссииНа московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городокМоскваГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" пары
Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

УЕФА завел дело в отношении ПАОКа по итогам матча со "Спартаком"

Проводить расследование инцидента с российскими журналистами УЕФА на стал

УЕФА завел дело в отношении ПАОКа по итогам матча со "Спартаком"
Матч ПАОК - "Спартак"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет расследование нарушений, которые были зафиксированы во время первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА между греческим клубом ПАОК и московским "Спартаком".

В миреРоссийские дипломаты уточнят информацию об инциденте во время матча ПАОК - "Спартак"Читать подробнее

Как сообщает пресс-служба УЕФА, ПАОК, принимавший "Спартак" в Салониках, обвиняется в использовании болельщиками лазерной указки, а также в том, что на арене были заблокированы лестничные проходы.

Дело будет рассмотрено комитетом по этике, контролю и дисциплине УЕФА 23 августа.

Спорт"Спартак" проиграл ПАОКу в Лиге чемпионов УЕФА"Спартак" проиграл ПАОКу в Лиге чемпионов УЕФАЧитать подробнее

Матч ПАОК – "Спартак" прошел 8 августа и завершился победой греческого клуба со счетом 3:2.

Спартаковцы вели с разницей в два гола, но еще до перерыва позволили сопернику вырвать победу. Шанс отыграться "Спартак" получил во втором тайме, когда судья назначил пенальти в ворота хозяев. Однако Квинси Промес переиграть голкипера не смог. Между тем, перед пробитием им пенальти телекартинка зафиксировала, что один из болельщиков навел на футболиста "Спартака" лазерную указку.

Кроме того, сообщалось, что несколько российских журналистов были атакованы агрессивно настроенными греческими "ультрас" на стадионе в Салониках. Пресс-служба ПАОКа сообщила, что россияне показывали жесты в адрес греческих фанатов, однако инцидент был исчерпан после вмешательства представителей службы безопасности местного клуба.

Однако в связи с этим инцидентом УЕФА заводить дело не стал.

"Что касается предполагаемого инцидента, связанного с российскими журналистами, в официальных отчетах не было представлено достаточных оснований или доказательств, позволяющих начать расследование или возбудить дисциплинарное производство", - говорится в сообщении.

Ответный матч "Спартак" - ПАОК пройдет в Москве 14 августа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Спартак, УЕФА, ФК ПАОК

Новости по теме

Спорт
Роман Еременко перешел в ФК "Спартак"Роман Еременко перешел в ФК "Спартак"
В настоящее время экс-футболист ЦСКА отбывает двухлетнюю дисквалификацию за кокаин, она истекает в октябреПодробнее
 УЕФА завел дело в отношении ПАОКа по итогам матча со "Спартаком"УЕФА завел дело в отношении ПАОКа по итогам матча со "Спартаком"
Проводить расследование инцидента с российскими журналистами УЕФА на сталПодробнее
 Минское "Динамо" разгромило "Зенит" в Лиге Европы УЕФАМинское "Динамо" разгромило "Зенит" в Лиге Европы УЕФА
Российский клуб пропустил от белорусского четыре безответных мячаПодробнее
 Федор Смолов перешел в "Локомотив"Федор Смолов перешел в "Локомотив"
Об этом сообщается в англоязычном твиттере московского клубаПодробнее
"Спартак" проиграл ПАОКу в Лиге чемпионов УЕФА"Спартак" проиграл ПАОКу в Лиге чемпионов УЕФА
Ответный матч пройдет 14 августа в МосквеПодробнее
 ПАОК - "Спартак". ОнлайнПАОК - "Спартак". Онлайн
Московский клуб проигрывает греческому в матче Лиги чемпионовПодробнее
 ФК "Монако" и сборная России подтвердили травму ГоловинаФК "Монако" и сборная России подтвердили травму Головина
У него диагностировано повреждение лодыжкиПодробнее
 Усманов подтвердил решение продать свою долю акций лондонского ФК "Арсенал"Усманов подтвердил решение продать свою долю акций лондонского ФК "Арсенал"
Российский миллиардер пожелал успехов клубуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Фотохроника 9 августа7 фото
09 августа
Фотохроника 9 августа
Фотохроника 8 августа6 фото
08 августа
Фотохроника 8 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСписок компаний, для которых собрались повысить налоги, расширятВ РоссииНа московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городокМоскваГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" парыЭкономикаПутин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлурговЭкономикаДоллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 годаМоскваВласти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"

Минфин РФ опроверг приостановку кредитования Белоруссии

Путин обещал вскоре сообщить Парижу о состоянии Сенцова

В Томской области под обломками рухнувшего здания погиб подросток

Роман Еременко перешел в ФК "Спартак"

Роман Еременко перешел в ФК "Спартак"В настоящее время экс-футболист ЦСКА отбывает двухлетнюю дисквалификацию за кокаин, она истекает в октябре Подробнее

В Эстонии потушили пожар на месте поиска выпущенной по ошибке ракеты

Трамп объявил об удвоении импортных пошлин на сталь и алюминий для Турции

Два участника ультраправого движения "Черный блок" арестованы по делу об экстремизме

Рост ВВП РФ во II квартале ускорился до 1,8%

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на востоке Канады

Ливни в Грузии подтопили Батуми и Кобулети

Главреда проекта Ходорковского допрашивали три часа по делу об убийстве журналистов в ЦАР

"Фонд кино" запустил два сервиса для прогнозирования кассовых сборов

УЕФА завел дело в отношении ПАОКа по итогам матча со "Спартаком"

УЕФА завел дело в отношении ПАОКа по итогам матча со "Спартаком"Проводить расследование инцидента с российскими журналистами УЕФА на стал Подробнее

Экс-главе УСБ СКР Максименко предъявили новое обвинение в получении взятки

Взятка в $1 млн, как и две предыдущие, была передана за смягчение уголовного преследования подручному Шакро Молодого Подробнее

Пассажирка рейса Москва - Симферополь умерла во время полета

ЦБ РФ спрогнозировал рост годовой инфляции в августе до 2,8-3%

Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге

Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в ПетербургеЕе восстановления вуз пытался добиться с прошлого года Подробнее

На востоке Канады произошла стрельба

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru