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Роман Еременко перешел в ФК "Спартак"

В настоящее время экс-футболист ЦСКА отбывает двухлетнюю дисквалификацию за кокаин, она истекает в октябре

Роман Еременко перешел в ФК "Спартак"
Футболист Роман Еременко
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" достиг договоренности о подписании трудового договора с финским полузащитником Романом Еременко, который в настоящее время отбывает двухлетнюю дисквалификацию.

"Сегодня перед началом занятия в Тарасовке генеральный директор нашего клуба Сергей Родионов и главный тренер Массимо Каррера вручили новичку команды игровую майку "Спартака". Еременко будет выступать за красно-белых под 26-м номером", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

"Добро пожаловать в красно-белую семью!" - сказал Каррера, вручив новичку команды игровую футболку.

"Испытываю радость. Большую радость!" - сказал Еременко, примерив спартаковскую форму.

Ранее 31-летний футболист выступал за финский "Яро", итальянские "Удинезе" и "Сиену", киевское "Динамо", казанский "Рубин" и московский ЦСКА.

В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии.

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4 сентября 2016 года после матча Лиги чемпионов УЕФА 2016/17 между ЦСКА и "Байером" (Леверкузен) игрок подвергся допинг-контролю, который показал наличие кокаина и его метаболитов.

6 октября года УЕФА открыл расследование и принял решение о временном отстранении Еременко. 17 ноября года контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение о приостановлении участия игрока в любой связанной с футболом деятельности в течение двух лет.

Футболист подал апелляцию в УЕФА, но организация оставила в силе его двухлетнюю дисквалификацию, при этом сняв с него полное отстранение от деятельности в футболе.

Срок дисквалификации Еременко истекает 5 октября 2018 года. С начала нынешней недели, согласно регламенту УЕФА, он имеет право тренироваться в составе профессионального клуба.

Роман Еременко - сын советского футболиста Алексея Еременко, который также играл в "Спартаке". В 1990 году переехал в Финляндию вместе с Романом. В "Спартаке" сейчас играет и младший брат Романа - Сергей Еременко.

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Теги: футбол, ФК Спартак, ФК ЦСКА, Роман Еременко

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