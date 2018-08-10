Роман Еременко перешел в ФК "Спартак"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" достиг договоренности о подписании трудового договора с финским полузащитником Романом Еременко, который в настоящее время отбывает двухлетнюю дисквалификацию.
"Сегодня перед началом занятия в Тарасовке генеральный директор нашего клуба Сергей Родионов и главный тренер Массимо Каррера вручили новичку команды игровую майку "Спартака". Еременко будет выступать за красно-белых под 26-м номером", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
"Добро пожаловать в красно-белую семью!" - сказал Каррера, вручив новичку команды игровую футболку.
"Испытываю радость. Большую радость!" - сказал Еременко, примерив спартаковскую форму.
⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера: "Добро пожаловать в спартаковскую семью, Роман!"— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 августа 2018 г.
Официально! Наш клуб достиг договоренности о подписании трудового договора с Романом Ерёменко. 🔴⚪️
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Ранее 31-летний футболист выступал за финский "Яро", итальянские "Удинезе" и "Сиену", киевское "Динамо", казанский "Рубин" и московский ЦСКА.
В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии.
4 сентября 2016 года после матча Лиги чемпионов УЕФА 2016/17 между ЦСКА и "Байером" (Леверкузен) игрок подвергся допинг-контролю, который показал наличие кокаина и его метаболитов.
6 октября года УЕФА открыл расследование и принял решение о временном отстранении Еременко. 17 ноября года контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение о приостановлении участия игрока в любой связанной с футболом деятельности в течение двух лет.
Футболист подал апелляцию в УЕФА, но организация оставила в силе его двухлетнюю дисквалификацию, при этом сняв с него полное отстранение от деятельности в футболе.
Срок дисквалификации Еременко истекает 5 октября 2018 года. С начала нынешней недели, согласно регламенту УЕФА, он имеет право тренироваться в составе профессионального клуба.
Роман Еременко - сын советского футболиста Алексея Еременко, который также играл в "Спартаке". В 1990 году переехал в Финляндию вместе с Романом. В "Спартаке" сейчас играет и младший брат Романа - Сергей Еременко.