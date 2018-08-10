Лукашенко назвал исторической победу минского "Динамо" над "Зенитом"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко радуется крупной (4:0) победе "Динамо-Минск" над петербургским "Зенитом" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА и заявляет, что "Бог был на нашей стороне".

"Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! Это ("Зенит" - ИФ) - главный клуб "Газпрома", главное детище их. Это во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В-третьих, они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и, в-четвертых, Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство "БелТА".

"Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот "Зенит" был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть они (игроки "Динамо-Минск" - ИФ) вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 - это останется в истории", - отметил глава государства.

Своим мнением о результатах футбольного матча Лукашенко поделился, отвечая на вопросы работников ОАО "Гомсельмаш" в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

Как сообщалось, футболисты "Динамо-Минск" одержали победу над "Зенитом" в домашнем матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы со счетом 4:0. Ответный матч между минским "Динамо" и "Зенитом" пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.