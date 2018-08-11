"Спартак" победил "Анжи" в матче премьер-лиги

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" добились победы над махачкалинским "Анжи" в матче третьего тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Москве в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Гол в составе победителей провел Зе Луиш на 70-й минуте. К тому моменту в составе "Анжи" было на два игрока меньше: на 49-й минуте был удален Андрес Понсе, на 68-й (за две желтые карточки) - Дмитрий Белоруков.

"Спартак" набрал 7 очков и вышел на промежуточное (с учетом того, что в туре сыграли еще не все команды) место. У "Анжи" 3 очка и он на девятом месте.