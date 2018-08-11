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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

"Крылья Советов" победили "Ростов" в матче премьер-лиги

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" добился победы над командой "Ростов" (Ростов-на-Дону) в матче третьего тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая на поле ростовчан в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Крыльев Советов". Автор победного гола – Александр Соболев, отличившийся в компенсированное ко второму тайму время.

"Крылья Советов" набрали 4 очка и занимают шестое место в турнирной таблице. В активе "Ростова" 6 баллов, команда располагается на третьем месте.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ

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