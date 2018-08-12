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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

"Локомотив" проиграл "Оренбургу" в третьем туре Российской премьер-лиги

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Действующий чемпион страны московский "Локомотив" проиграл в гостях "Оренбургу" со счетом 0:1 в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Единственный год на 91-й минуте встречи забил Андреа Чуканов.

Таким образом "Локомотив" продолжил свою безвыигрышную серию в чемпионате страны - подопечные Юрия Семина пока не одержали не одной победы, сыграв два матча вничью и потерпев одно поражение. Москвичи не могут забить уже четвертый матч подряд, учитывая поединок за Суперкубок, который они проиграли ЦСКА со счетом 0:1.

"Локомотив" в двумя очками занимает 13-е место в турнирной таблице. "Оренбург" с шестью занимает вторую позицию.

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Теги: футбол, Локомотив, Оренбург
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