"Локомотив" проиграл "Оренбургу" в третьем туре Российской премьер-лиги

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Действующий чемпион страны московский "Локомотив" проиграл в гостях "Оренбургу" со счетом 0:1 в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Единственный год на 91-й минуте встречи забил Андреа Чуканов.

Таким образом "Локомотив" продолжил свою безвыигрышную серию в чемпионате страны - подопечные Юрия Семина пока не одержали не одной победы, сыграв два матча вничью и потерпев одно поражение. Москвичи не могут забить уже четвертый матч подряд, учитывая поединок за Суперкубок, который они проиграли ЦСКА со счетом 0:1.

"Локомотив" в двумя очками занимает 13-е место в турнирной таблице. "Оренбург" с шестью занимает вторую позицию.