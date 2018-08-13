Лыжницу сборной России дисквалифицировали на два года за допинг

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российская лыжница Полина Ковалева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в понедельник.

"Федерация лыжных гонок России на основании и во исполнение решения РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсменку Полину Ковалеву на два года за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 01 марта 2018 года" - говорится в сообщении.

Пункт 2.4 Общероссийских антидопинговых правил подразумевает нарушение требований, касающихся доступности спортсмена для внесоревновательного тестирования, включая непредоставление требуемой информации о его местонахождении спортсмена и его неявку для участия в тестировании.

Ковалева ранее вызывалась в состав сборной России.

Ранее пресс-служба Федерации лыжных гонок России сообщала, что спортсменка дисквалифицирована на четыре года.