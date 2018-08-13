"Динамо" призвало дисквалифицировать перешедшего в "Спартак" Ташаева

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Палата по разрешению споров Российского футбольного союза получила обращение от московского "Динамо", которое хочет дисквалифицировать своего бывшего полузащитника Александр Ташаева, перешедшего в московский "Спартак", заявил председатель палаты Виктор Березов.

"Да, в Палате по разрешению споров есть такое дело. Пока дата (заседания) не назначена, но она будет определена в ближайшее время", - цитирует Березова "Спорт-Экспресс".

Ташаев в начале июля перешел из "Динамо" в "Спартак". В контракте игрока с "Динамо" были прописаны отступные в размере 1,5 млн евро, футболист выкупил за эту сумму свой трансфер и подписал контракт со "Спартаком".

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" высказалось против трансфера и подало в суд на одноименный футбольный клуб и на самого футболиста и потребовало признать трансфер недействительным. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять заявление общества.