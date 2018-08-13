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Российский арбитр Левников назначен на матч Лиги Европы "Люцерн" - "Олимпиакос"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российский судья Кирилл Левников обслужит ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы УЕФА "Люцерн" - "Олимпиакос", сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Левникову будут его соотечественники Алексей Воронцов и Арам Петросян, четвертый арбитр - Роман Галимов.

Матч состоится 16 августа в Люцерне. Первый поединок был сыгран 9 августа в Пиреях и закончился со счетом 4:0 в пользу "Олимпиакоса".

Предыдущим матчем, который обслуживал петербургский арбитр, была встреча третьего тура чемпионата России "Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала). В этой встрече Левников удалил двух игроков, после чего "Спартак" смог поразить ворота соперника и добиться победы со счетом 1:0.

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА

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