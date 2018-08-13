Акинфеев назвал Черчесова кумиром своего детства

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил о том, что в детстве одним из его кумиров был нынешний наставник национальной команды страны Станислав Черчесов.

"Если говорить про Россию, то это был Черчесов; не потому, что он сейчас – главный тренер сборной России, а потому что был вратарем. А что касается Европы, мне нравилась игра (испанского голкипера) Каньисареса", - сказал Акинфеев в интервью клубному каналу ЦСКА на YouTube.

"Сейчас, когда подрастаешь, понимаешь, что нельзя строить себе кумира и какого-то идола, надо смотреть на себя", - сказал Акинфеев.

Станислав Черчесов был вратарем "Спартака" из Орджоникидзе (ныне – Владикавказ), московским "Спартака" и "Локомотива", немецкого "Динамо" и австрийского "Тироля", а также сборных СССР и России. Трижды признавался вратарем года в СССР/России.