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Безопасность на матче "Спартак" - ПАОК в Москве обеспечат более 3 тыс. человек

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Безопасность во время матча отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между командами "Спартак" (Москва) и ПАОК (Салоники) обеспечат более 3 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы в понедельник.

Матч состоится 14 августа на спартаковском стадионе "Открытие Арена", начало - в 20:30.

"Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающей к ним территории задействуют наряд численностью более 3 тыс. человек: сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных организаций и контрольно-распорядительной службы, а также народных дружинников", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, безопасность обеспечат представители ГУ МЧС России по Москве, а также кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадион и прилегающую территорию.

В департаменте напомнили, что на нарушителей порядка могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье КоАП РФ, на основании которой может быть вынесен запрет на посещение официальных спортивных соревнований.

Первый матч ПАОК – "Спартак" прошел 8 августа и завершился победой греческого клуба со счетом 3:2.

Спартаковцы вели с разницей в два гола, но еще до перерыва позволили сопернику вырвать победу. Шанс отыграться "Спартак" получил во втором тайме, когда судья назначил пенальти в ворота хозяев. Однако Квинси Промес переиграть голкипера не смог. Между тем, перед пробитием им пенальти телекартинка зафиксировала, что один из болельщиков навел на футболиста "Спартака" лазерную указку.

Кроме того, сообщалось, что несколько российских журналистов были атакованы агрессивно настроенными греческими "ультрас" на стадионе в Салониках. Пресс-служба ПАОКа сообщила, что россияне показывали жесты в адрес греческих фанатов, однако инцидент был исчерпан после вмешательства представителей службы безопасности местного клуба.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Спартак
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