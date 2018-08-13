Экс-подрядчики "Зенит-Арены" потребовали от властей города 4,8 млрд рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иски двух бывших подрядчиков строительства нового стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") о взыскании с городского комитета по строительству 4,79 млрд рублей, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" подало заявление с суммой требований 2,147 млрд рублей, ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" - на 2,639 млрд рублей.

Даты слушаний по искам пока не назначены.

В комитете по строительству Петербурга "Интерфаксу" заявили, что не комментируют ситуацию до ознакомления с исками. Комментариями истцов агентство пока не располагает.

Между тем, источник в отрасли пояснил "Интерфаксу", что компании пытаются взыскать с города затраты, понесенные ими в ходе строительства стадиона на Крестовском острове, которые не были компенсированы заказчиком.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным односторонний разрыв городским комитетом по строительству заключенного в 2013 году контракта с АО "Инжтрансстрой" (входит в группу компаний "Транссрой") на строительство стадиона на Крестовском острове на сумму 12 млрд рублей.

Правительство Петербурга расторгло контракт с генподрядчиком строительства - компанией "Инжтрансстрой СПб" ("дочка" "Инжтрансстроя"). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств. В свою очередь "Инжтрансстрой СПб" заявлял, что проблемы со строительством объекта стали "следствием политики и действий комитета по строительству и, в частности, куратора строительства вице-губернатора Петербурга Игоря Албина".

Позднее комитет по строительству Петербурга заключил контракты с ОАО "Метрострой" (MOEX: METP) на достройку стадиона (стоимость работ - 5,4 млрд рублей) и благоустройство территории (2,4 млрд рублей). С учетом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове - стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий - составила 42 млрд рублей.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион рассчитан на 68 тыс. зрителей, общая площадь объекта - около 280 тыс. кв. м.