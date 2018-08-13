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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Футболисты "Зенита" победили "Рубин" в матче премьер-лиги

Они это сделали, играя в меньшинстве

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" добился победы над казанским "Рубином" в матче третьего тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Казани в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Автором гола стал Александр Ерохин, отличившийся на 78-й минуте. За семь минут до этого "Зенит" остался в меньшинстве: в его составе за две желтые карточки был удален Далер Кузяев.

"Зенит" набрал 9 очков и возглавляет турнирную таблицу в качестве единоличного лидера. "Рубин" занимает восьмое место – 4 очка.

Ранее в этот день "Уфа" на своем поле уступила "Краснодару" – 0:1. На 86-й минуте в составе победителей отличился Вандерсон. "Краснодар" также доигрывал матч в меньшинстве: в компенсированное ко второму тайму время вторую желтую карточку получил Кристиан Рамирес.

У "Краснодара" 6 очков и он занимает четвертое место. "Уфа" – на шестом месте (4 очка).

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ
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