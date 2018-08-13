Дзюба заявил, что агенты помешали ему переехать в Англию

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского ФК "Зенит" и сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что планы переехать в Англию сорвались из-за действий отечественных агентов. Кроме того, он отказался от варианта продолжения карьеры в Турции.

"Я хотел бы приоткрыть завесу тайны. Я хотел уехать в Англию, но меня в очередной раз кинули очередные агенты. Я понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Но ладно, это жизнь", - приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".

"Я очень рад, что остался в "Зените". У меня был диалог и с Семаком (главным тренером ФК "Зенит" – ИФ), и с руководством. Англия – это была мечта, а в Турцию я не поеду. Если кто-то беспокоился, то я остаюсь. Спасибо болельщикам за теплое отношение. Для меня это очень дорого", - отметил Дзюба.

Дзюба является воспитанником московского "Спартака", с 2015 года играет в "Зените". На ЧМ-2018 в России провел три гола. В зарубежных клубах не играл.