Третий тур премьер-лиги. Обобщение

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В понедельник завершилась программа третьего тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. "Интерфакс" подводит его итоги.

"Зенит" – единоличный лидер

Именно после отчетного тура в чемпионате появился единоличный лидер. Им теперь является петербургский "Зенит". В понедельник команда Сергея Семака выиграла у казанского "Рубином", сделав это на поле соперника, - 1:0. Автором гола на 78-й минуте стал Александр Ерохин. Примечательно, что к тому моменту "Зенит" уже семь минут как играл в численном меньшинстве: вторую желтую карточку получил Далер Кузяев.

У "Зенита" теперь 9 очков – стопроцентный показатель по набранным очкам. По итогам предыдущего тура петербургская команда делила лидерство с "Ростовом" (Ростов-на-Дону), но в третьем туре ростовчане уступили вернувшимся в премьер-лигу "Крыльям Советов" из Самары – 0:1.

Смолов дебютировал в "Локомотиве", "Локомотив" проиграл

Форвард сборной России Федор Смолов перешел в столичный "Локомотив" и в первом же после этого матче московской команды вышел в стартовом составе – против "Оренбурга" в гостях. Смолов нанес несколько ударов, после одного из которых мяч попал в штангу. Но в итоге экс-нападающий "Краснодара" голом так и не отличился – равно как и его партнеры по "Локомотиву". А компенсированное ко второму тайму время футболист "Оренбурга" Андреа Чуканов завершил контратаку точным ударом. Так "Оренбург" стал победителем игры, благодаря чему (набрав 6 очков) вошел в тройку лидеров чемпионата. "Локомотив" же находится… в тройке аутсайдеров турнира, что несвойственно действующему чемпиону России.

ЦСКА – в потенциальной зоне вылета

"Локомотив" имеет в своем активе 2 очка – равно как и московский ЦСКА. Но у того преимущество по дополнительным показателям. Таким образом, ЦСКА находится на 13-м месте, "Локомотив" – на 14-м. Это – позиции зоны стыковых матчей, в которых клуб премьер-лиги борются за право играть в главном дивизионе отечественного футбола против представителей ФНЛ. На 12-м месте - еще один клуб из Москвы: "Динамо".

Армейскому клубу, в отличие от "Локомотива", удалось провести первый гол. Сделали это армейцы в Тюмени, где играли против дебютанта премьер-лиги красноярского "Енисея". Но победы не добились: 1:1.

Динамика матча развивалась следующим образом: на 50-й минуте Кирилл Набабкин, получив прямую красную карточку, оставил ЦСКА в меньшинстве. На 58-й минуте Михаил Костюков вывел "Енисей" вперед. На 79-й минуте новичок ЦСКА Абель Эрнандес, реализовав пенальти, сравнял счет. Ряд экспертов называют пенальти сомнительным, ссылаясь на то, что игрок ЦСКА Марио Фернандес падал в штрафной площади "Енисея" без сопротивления со стороны соперника.

"Спартак" победил "Анжи" после двух удалений у соперника

Футболисты "Спартака" на своем поле в Москве взяли верх над махачкалинским "Анжи" – 1:0. На 70-й минуте ворота "Анжи" поразил Зе Луиш. У соперника на тот момент было на два игрока меньше: на 49-й минуте прямую красную карточку получил Андрес Понсе, на 68-й вторую желтую получил Дмитрий Белоруков.

"Спартак", набрав 7 очков, занимает второе место. "Анжи", у которого 3 очка, - на 11-м месте.

Результаты остальных матчей

Остальные встречи третьего тура привели к следующим результатам: "Урал" (Екатеринбург) – "Динамо" Москва) – 1:1, "Арсенал" (Тула) – "Ахмат" (Грозный) – 3:1, "Уфа" – "Краснодар" – 0:1.

Лидеры среди бомбардиров

Явного лидера в списке снайперов нет: пять игроков провели по два гола. Это: Онджрей Ванек ("Уфа"), Олег Иванов ("Ахмат"), Сердар Азмун ("Рубин"), Эрик Бикфалви ("Урал"), Андрей Козлов ("Оренбург").

Расписание матчей четвертого тура

В следующем туре будут сыграны следующие матчи: 17 августа. "Анжи" – "Оренбург"; 18 августа. ЦСКА – "Арсенал", "Краснодар" – "Спартак", "Ахмат" - "Рубин"; 19 августа. "Крылья Советов" – "Локомотив", "Зенит" – "Урал", "Ростов" – "Енисей".

Наблюдал Владимир Нардин