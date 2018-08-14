Нападающий Оланаре покинул ФК ЦСКА

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о расторжении соглашения с нигерийским форвардом Аароном Оланаре.

Как сообщается на сайте клуба, контракт расторгнут контракт по обоюдному согласию.

"ПФК ЦСКА желает Аарону успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Оланаре выступал в ЦСКА с 2016 года и стал в составе армейского клуба чемпионом России. Зимой нынешнего года перешел в пермский "Амкар" на правах аренды. Сам "Амкар" по окончании сезона прекратил выступления в чемпионате России, не пройдя лицензирование.