Спорт

"Валенсия" арендовала у "Вильярреала" футболиста сборной России Черышева

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев сезон-2018/19 проведет в "Валенсии", сообщает пресс-служба испанского клуба.

Отмечается, что Черышев перешел в "Валенсию" из испанского "Вильярреала" на правах аренды, срок которой истечет по окончании сезона.

Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала". Будучи игроком "Реала", он выступал на правах аренды в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". С 2016 года права на россиянина принадлежат "Вильярреалу".

Летом нынешнего года Черышев в составе сборной России выступал на домашнем ЧМ-2018 и вошел в число лучших бомбардиров турнира – 4 гола. Это помогло национальной команде страны дойти до четвертьфинала, где она уступила будущему финалисту сборной Хорватии по пенальти.

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Теги: футбол, Испания, Денис Черышев

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