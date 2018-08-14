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"Спартак" - ПАОК. Онлайн

Счет в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пока 0:0, московский клуб играет в меньшинстве

"Спартак" - ПАОК. Онлайн
Игровой эпизод с первого матча, который прошел в Греции
Фото: EPA\TASS

В первом матче в Салониках победил греческий клуб со счетом 3:2

37'

Прийович бьет по воротам "Спартака" с линии вратарской головой и не попадает в створ! Повезло "Спартаку"!!!

36'
Желтая карточка

Стало известно, что желтую карточку за участие в конфликте получил спартаковец Георгий Джикия

35'

ПАОК готовится выполнять штрафной. До ворот не так уж и близко, но есть же навесы!

34'

Сбит футболист ПАОКа Омар Эль-Каддури, после чего на поле возникла потасовка. Повреждение - не из-за конфликта - получил спартаковец Жиго, он участвовал в борьбе за мяч

33'
Красная карточка

"Спартак" остался в меньшинстве! Это Луис Адриано исподтишка ударил соперника в штрафной ПАОК! Во дела!

32'

"Спартак" развивал свою позиционную атаку и добровольно выбил мяч за пределы поля: на газоне лежал Креспо, хватаясь за себя

30'

Квинси, получив мяч от Зобнина, выложил его направо на Ташаева! Тот без помех мощно прострелил, но прострел, увы, не прошел!

30'

Болельщики распевают песню "Катюша"!

28'

Димитриос Пелькас оказался на подборе после подачу в штрафную "Спартака" и мощно пробил! Мяч вообще полетел в район углового флажка. Но каждая атака ПАОКа вызывает тревогу

26'

В перекладину ворот ПАОКа попадает мяч после подачи слева!

24'
Желтая карточка

Футболист ПАОКа Лео Матос получил желтую за удар Квинси Промеса по лицу. Теперь "Спартак" выполнит штрафной, но слева от площади, а не по центру ворот. Какой-никакой, а шанс. У мяча - Фернандо

22'
Желтая карточка

Спартаковец Фернандо сорвал атаку соперника в центре поля и получил предупреждение. Много ошибок у бразильца. Зато он отменно исполняет штрафные! Эх, еще бы заработать штрафной в непосредственной (можно, однако, и посредственной) близости от штрафной площади ПАОКа

22'

Контратака "Спартака"! Эх, не смог Адриано обработать мяч на линии штрафной...

21'

Вновь ПАОК в атаке. ОПАСНО! Выбили спартаковцы мяч из своей площади!

20'

Промес через левый фланг спартаковской атаки пытался обострить игру, но потерял мяч

18'

Джикия прервал прострел с правого фланга в центр, чем вызвал овации трибун!

18'

Контратака ПАОКа! Два в два бегут игроки на ворота "Спартака"!....

17'

"Спартак" включил скорости и мяч заметался по штрафной ПАОКа. Не хватило только удара!

17'

Контратака "Спартака". Фернандо бил из-за пределов штрафной - совсем высоко!

16'

После навеса в штрафную последовала скидка головой в сторону ворот "Спартака", чей голкипер Максименко мяч поймал

15'

А теперь ПАОК будет разыгрывать штрафной где-то между центральной линией и полукругом штрафной площади "Спартака"

13'

Футболист "Спартака" Фернандо упал после контакта с экс-игроком "Терека" Маурисио и судья зафиксировал фол со стороны... спартаковца. Игровой эпизод имел место в центре поля

12'

Так выглядели команды перед стартом игры

11'

Момент создает "Спартак". Квинси низом отправил мяч в штрафную на Адриано, а тот не смог коснуться мяча. И это не есть хорошо...

10'

Вратарь "Спартака" Александр Максименко спокойно отбил, а потом еще и зафиксировал мяч. И это хорошо!

10'

Мяч летит, между прочим, в створ. Я-то уже знаю, чем закончился момент - но нет же, мне обязательно надо растянуть интригу! Если что, простите меня за это!

10'

Александар Прийович бьет по воротам "Спартака"!!

7'

"Спартак", увы, действует на отбой. Вот Джикия только что выбил мяч за боковую. Видимо, "Спартак" под прессингом не только соперника, но и собственного волнения.

6'

Гул на стадионе "Открытие Арена". Это означает, что ПАОК в позиционной атаке. 

5'

Неудачная была подача: соперник выбил мяч в поле, но "Спартак" продолжает атаку

4'

"Вперед, "Спартак"!" - кричат спартаковские болельщики уже на русском. Игроки прислушались к призыву и заработали право на угловой

2'

"Спартаку" нужна только победа. Достаточно будет 2:1, 1:0. Ну а если с разницей в несколько мячей - вообще супер

1'

Мяч в игру ввели футболисты "Спартака", но уже сейчас будет удар от ворот ПАОКа

1'

Матч начался! Главный судья - француз Рудди Букке. Ведущий текстовой трансляции - Владимир Нардин.

Гимн Лиги чемпионов звучать не будет. Видимо, в УЕФА считают слишком жирным включать его для участников столь скромной стадии как третий квалификационный раунд

Команды выходят на поле!

А вы как думаете: кто победит?
 

 И я.

"Спартак" сыграет в красно-белой форме

Во! Так понятнее!!!

А вот стартовый состав ПАОКа (там, правда, без бинокля сложно что-то разобрать, но попробую перед стартом игры вам помочь):

Стартовый состав "Спартака" на игру!

Во время ЧМ-2018 нашим постоянным экспертом был экс-наставник сборной СССР Анатолий Бышовец. Ловко манипулируя своим видением ситуации, он верно предсказывал успехи сборной России, фиаско (если таковым можно назвать продвижение до 1/8 финала) команды Аргентины. Сейчас свое мнение относительно предстоящей игры высказывает шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Егор Титов. 

Неделю назад команды играли в Салониках. К 20-й минуте мяч успел два раза пересечь линию ворот ПАОКа, после чего динамика развития игры просто ускорилась. А футболисты за ней не поспевали и еще к перерыву пропустили три мяча. Во втором тайме "Спартак" побежал в атаку и довел соперника до того, что одному из игроков ПАОКа пришлось нарушить правила в штрафной. Пенальти! Но Квинси Промес ("Спартак") его не реализовал. И вряд ли дело в наведенной на него лазерной указке. Хотя....

Матч пройдет сегодня на поле московского стадиона "Открытие Арена" и начнется в 20:30 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА между московским "Спартаком" и греческим клубом ПАОК.

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Спартак
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