"Спартак" - ПАОК. Онлайн

Неделю назад команды играли в Салониках. К 20-й минуте мяч успел два раза пересечь линию ворот ПАОКа, после чего динамика развития игры просто ускорилась. А футболисты за ней не поспевали и еще к перерыву пропустили три мяча. Во втором тайме "Спартак" побежал в атаку и довел соперника до того, что одному из игроков ПАОКа пришлось нарушить правила в штрафной. Пенальти! Но Квинси Промес ("Спартак") его не реализовал. И вряд ли дело в наведенной на него лазерной указке. Хотя....