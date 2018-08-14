В ЕМГ заявили, что "Спорт FM" продолжит вещание, но в новом формате

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Радиостанция "Спорт FM" (входит в "Европейскую медиагруппу") не уходит из эфира, а меняет формат вещания, предполагающий больше музыки и молодежной направленности, заявил гендиректор ЕМГ Роман Емельянов.

"Речь не идет об отключении "Спорт FM". С завтрашнего дня планируется продолжение вещания "Спорт FM", но в новом формате, о котором говорилось ранее. То есть больше музыки, больше молодежной направленности и спортивные программы, которые будут присутствовать в достаточно большом объеме, они будут тоже ориентированы на более молодую аудиторию", - сказал Емельянов во вторник "Интерфаксу".

"Мы работаем по планам, как и планировали, концепцию переориентируем на более молодежную аудиторию, причем, мы достаточно заранее оповестили об этом коллектив, чтобы быть максимально корректными. И ничего не скрываем. В этом плане мы и двигаемся. Это чисто бизнес-решение", - сказал Емельянов.

Вместе с тем он сообщил, что с большинством сотрудников радиостанции придется расстаться, при этом часть журналистов смогут продолжить свою работу на "Спорт FM".

"Ранее это была чисто информационная радиостанция, у которой, конечно же, не все были в штате, по краткосрочным договорам работало огромное количество журналистов, которые вели рубрики, записывали какие-то короткие передачи. Как и у любой разговорной радиостанции, объем договоров был достаточно большой, и с большинством из этих сотрудников мы действительно не планируем продолжать наши дальнейшие отношения", - сказал Емельянов.

"Хотя у руководителя программной службы, насколько я понимаю, есть несколько сотрудников, с которыми он планирует продолжить работу. Он еще не со всеми общался, намерен с ними встретиться и оставить определенных сотрудников на какие-то другие проекты", - добавил гендиректор ЕМГ.

Ранее источник на радиостанции сообщил "Интерфаксу", что в результате переформатирования вещания радиостанции, ее будут вынуждены покинуть практически все сотрудники.

"Весь коллектив - от 80 до 100 человек - уволены, нас известили о том, что до 31 августа мы числимся в компании, а 28 августа мы все должны подписать документы об увольнении. Никого из нынешнего коллектива не оставляют", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Ведомости" сообщали, что радио "Спорт FM" изменит формат вещания: эфир будет на 80% состоять из музыки, но основное спортивное направление станция сохранит: остальное время будут занимать спортивные новости, название радиостанции меняться не будет.

Аналитики на радиостанции больше не будет, 15-20% эфира достаточно, чтобы познакомить слушателей с самой актуальной спортивной информацией, говорит он. Зато выйдут ряд новых программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта и т. д.

Над музыкальной составляющей радиостанции будет работать новый проект ЕМГ Studio 21, ориентированный на молодежную музыку, в том числе рэп и хип-хоп.

Радиостанция "Спорт FM" была запущена в 2013 г. Станция входит в медиахолдинг ЕМГ, которому также принадлежат станции "Европа плюс", "Дорожное радио", "Новое радио" и т. д. Радиостанция очень быстро расширилась и за короткое время получила почти 45 частот в регионах (сейчас их около 39).