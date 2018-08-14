Фернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезона

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира, пилот команды "Формулы-1" McLaren испанец Фернандо Алонсо покидает соревнование по окончании сезона и не будет участвовать в "Королевских гонках" в 2019 году, сообщает пресс-служба британцев.

"McLaren подтверждает, что Фернандо не будет участвовать в гонках "Формулы-1" в 2019 году", - говорится в сообщении.

"Фернандо - выдающийся представитель не только нашей команды, но и "Формулы-1". Он провел 17 лет в автогонках и стал, возможно, самым выдающимся гонщиком своего поколения. Но для каждого наступает время перемен и Фернандо принял решение. Мы его уважаем, несмотря на то, что считаем, что гонщик сейчас находится в своей лучшей форме, он продолжает выступать на высоком уровне и будет конкурентоспособным в оставшихся девяти гонках текущего чемпионата", - заявил исполнительный директор McLaren Зак Браун.

"После 17 замечательных лет в этом удивительном виде спорта для меня наступило время перемен и движения вперед (...) В оставшихся гонках я будут выступать со всей самоотдачей и страстью. Посмотрим, что готовит мне будущее, новые интересные задачи не за горами. Я пережил один из самых счастливых периодов в своей жизни, но нужно продолжать приключения. Я принял это решение несколько месяцев назад и оно окончательное", - сказал, в свою очередь, Алонсо.

McLaren Racing today confirms that double F1 World Champion Fernando Alonso will not race in Formula 1 in 2019. https://t.co/hbOCGZP3E2 — McLaren (@McLarenF1) 14 августа 2018 г.

37-летний испанец проводит 17-й сезон в "Формуле 1", за это время он одержал 32 победы, дважды становился чемпионом мира (в составе Renault в 2005 и 2006 годах), трижды становился вторым (в составе Ferrari в 2010, 2012 и 2013 годах) и один раз - третьим (в составе McLaren в 2007 годах).

Сейчас Алонсо занимает девятое место в личном зачете чемпионата-2018.