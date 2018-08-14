Назван стартовый состав "Спартака" на матч с ПАОКом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб московского ФК "Спартак" определился со стартовым составом команды на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против греческого клуба ПАОК.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", с первых минут в его составе на поле будут присутствовать следующие игроки: Александр Максименко, Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Квинси Промес, Александр Ташаев, Луис Адриано.

Матч пройдет в Москве во вторник и стартует в 20:30 мск.

Результат первой встречи, состоявшейся 8 августа в Салониках, - 3:2 в пользу ПАОКа.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф квалификации, проигравший – продолжит турнирный путь в групповом этапе Лиги Европы.