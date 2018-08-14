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"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов

Он не смог переиграть ПАОК и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы

"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов
Капитану "Спартака" (и самому "Спартаку") Денису Глушакову преградили дальнейший путь в Лиге чемпионов
Фото: ТАСС, Александр Красильников

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" сыграл вничью с греческим клубом ПАОК в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча ("Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию), прошедшая в Москве во вторник, завершилась со счетом 0:0. С 33-й минуты "Спартак" играл в меньшинстве: в его составе был удален Луис Адриано.

Результат первого матча, состоявшегося 8 августа в Салониках – 3:2 в пользу ПАОКа.

В ответной игре спартаковцев устраивала и минимальная - 1:0 - победа. В таком случае москвичи прошли бы дальше за счет лучшего показателя по голам на выезде. Однако столь раннее удаление нападающего Адриано вынудил "Спартак" на время перейти на игру от обороны: соперник, воспользовавшись численным преимуществом, на определенный отрезок матча прижал команду Массимо Карреры к штрафной.

Ряд ударов ПАОКа цели не достиг, в иных случаях хозяев выручал голкипер Александр Максименко, а также защитники - в эпизоде, когда голкипер, выбив мяч в поле, не успевал подняться.

Впрочем, и "Спартаку" удавались атаки - как правило, они завершались ударами из-за пределов штрафной. В конце игры москвичи попытались организовать штурм на ворота соперника, но тому удалось отбиваться.

Соотношение по ударам оказалось на стороне ПАОКа - 16:10, по ударам в створ - 6:0 в его же пользу.

Таким образом, "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, но продолжит турнирный путь на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. ПАОК же вышел в раунд плей-офф квалификации.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Спартак

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