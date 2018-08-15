Президент ФК ПАОК выступил за жесткие меры против россиян, учинивших конфликт на игре в Греции

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди потребует возбуждения уголовного дела в отношении россиян, которые, по его мнению, спровоцировали скандал в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" в Салониках.

"Я потребую возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников консульства, которые напились и пошли на стадион. Они должны будут покинуть страну", - сказал он журналистам.

"Я проинформировал МИД России. Сотрудники российского консульства в Салониках должны покинуть Грецию ", - добавил он.

Как сообщалось, во время матча между греческим ПАОК и московским "Спартаком", который состоялся в Салониках 8 августа, несколько россиян были атакованы агрессивно настроенными греческими ультрас. Пресс-служба ПАОКа сообщила, что россияне якобы показывали жесты в адрес греческих фанатов, однако, инцидент был исчерпан после вмешательства представителей службы безопасности местного клуба. Накануне также стало известно, что Генконсульство России в Салониках (Греция) проверяет информацию о нападении на российских журналистов.

Тот матч завершился победой ПАОКа - 3:2.

14 августа "Спартак" сыграл вничью с ПАОКом (0:0) и вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Москвичи теперь выступят в Лиге Европы.

"Думаю, мы сломали характер "Спартака". При сорока тысячах болельщиков он должен был играть иначе. Не скажу, что всегда болел против него. Но в советские времена я был большим поклонником "Динамо" (Киев)", - сказал Саввиди.