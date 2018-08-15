Фанаты киевского "Динамо" напали на болельщиков чешской "Славии" перед матчем ЛЧ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Фанаты киевского "Динамо" избили и отобрали атрибутику у болельщиков пражской "Славии" перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в столице Украины, сообщается на официальной странице поклонников украинской команды Troublemakers & Ultras Action в социальной сети "Вконтакте".

В материалах рассказывается, что перед матчем были атакованы чешские болельщики, а также размещены фотографии, как написано, отобранных флагов, шарфов и футболки "Славии".

Ранее сообщалось, что за порядком во время матча будут следить около 2 тыс. правоохранителей.

Матч, который состоялся накануне, закончился победой киевлян 2:0, первый поединок, который был сыгран на прошлой неделе в Праге, закончился вничью - 1:1. В раунде плей-офф "Динамо" сыграет с амстердамским "Аяксом". Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.