УЕФА завел дело в отношении "Спартака" после матча с ПАОКом

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит нарушения, которые были допущены "Спартаком" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК в Москве, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Спартак" может быть наказан за дисциплинарное нарушение нападающего команды Луиса Адриано, который был удален в первом тайме за грубую игру; а также за заблокированные лестницы на "Открытие Арене" в ходе матча, который состоялся накануне.

Дело будет рассмотрено комитетом по этике, контролю и дисциплине УЕФА 23 августа.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба УЕФА, иных нарушений в матче зафиксировано не было. Ранее в СМИ появилась информация о том, защитник ПАОКа Евгений Хачериди после игры показал трибунам свои щитки, окрашенные в цвета украинского флага.

Матч "Спартак" - ПАОК завершился со счетом 0:0. По сумме двух встреч московский клуб оказался слабее, вылетел из Лиги чемпионов и продолжит турнирный путь на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

Первый матч, состоявшийся 8 августа в Салониках, завершился со счетом 3:2 в пользу ПАОКа. По итогам той встречи УЕФА завел дело в отношении греческого клуба: ПАОК обвиняется в использовании болельщиками лазерной указки, а также в том, что на арене были заблокированы лестничные проходы. Дело также будет рассмотрено 23 августа.