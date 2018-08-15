ЦСКА арендовал футболиста "Эвертона" Влашича

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Хорватский полузащитник английского футбольного клуба "Эвертон" Никола Влашич продолжит карьеру в московском ЦСКА.
"Армейский клуб договорился с английским "Эвертоном" об аренде до конца сезона-2018/19 хорватского полузащитника Николы Влашича", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Ранее Влашич выступал за "Хайдук" (Сплит, Хорватия) и "Эвертон" (Англия). За сборную Хорватии провел 2 матча.
#ЦСКА договорился с английским "Эвертоном" об аренде до конца сезона-2018/19 хорватского полузащитника Николы Влашича!https://t.co/xWCFfyEKC8 pic.twitter.com/sT0TLUhj0P— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 августа 2018 г.