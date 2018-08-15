ЦСКА арендовал футболиста "Эвертона" Влашича

14 августа 22:23

"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов

Он не смог переиграть ПАОК и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы Подробнее

14 августа 19:30

"Спартак" - ПАОК. Онлайн

Счет в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов так и остался 0:0, московский клуб играл в меньшинстве, из Лиги чемпионов выбыл Подробнее

14 августа 19:07

Фернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезона

Двукратный чемпион мира пообещал провести оставшиеся гонки сезона "со всей самоотдачей и страстью" Подробнее

14 августа 14:21

Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь, рассказал источник