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Хоккеист "Вашингтона" Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов привез завоеванный его командой Кубок Стэнли в родной Челябинск и наполнил его доверху пельменями. Фотографии поедающего пельмени хоккеиста опубликовал в своем твиттере хранитель кубка Филип Притчард.

"Нет лучшего способа закончить вечер.... по-русски. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли", - написал он.

По традиции каждый обладатель Кубка Стэнли имеет право распоряжаться им в течении одного дня. Кузнецов решил привезти трофей в родной Челябинск, где он накануне был выставлен на арене "Трактор".

В начале июля этого года Кубок Стэнли привозил в Москву другой российский игрок "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

"Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли в ночь на 8 июля, одержав победу над дебютантом Национальной хоккейной лиги "Вегасом" в финальной серии розыгрыша трофея НХЛ.

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Теги: НХЛ, Вашингтон Кэпиталз, Евгений Кузнецов, Кубок Стэнли

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