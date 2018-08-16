Главные новости
В РоссииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииСпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАЭкономикаПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог
Спорт

Слуцкий усомнился в появлении в "Витессе" футболистов из России

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Россияне едва ли появятся в составе голландского футбольного клуба "Витесс", заявил главный тренер команды Леонид Слуцкий.

СпортЛеонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"Читать подробнее

"При всем моем желании, это практически невозможно. Те, кто могут усилить клуб, вряд ли заинтересуются предложением "Витесса". В тоже время, "Витесс" не настолько слабая команда, чтобы принять ребят, которые выделяются в дубле российских клубов или находятся на подходе к основному составу. Получается замкнутый круг", - заявил Слуцкий в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что доволен своей новой работой, задачи "Витесса" соответствуют уровню финансирования.

"Мы спокойно работали в ходе "предсезонки". Задачи "Витесса" соответствуют уровню финансирования, ресурсов и всего остального. Если в "Халл" (клуб Чемпионшипа - второй по значимости дивизион Англии - ИФ) стояла задача выйти в Премьер-лигу, в тоже время клуб покидают 18 футболистов, а в конце трансферного окна приходят только "свободные агенты", когда продаются игроки на 6 млн фунтов, а покупается на 5... Там задача не соответствовала вложениям и ситуации, которая была. Это сильно нервировало. Тут же все спокойнее, никто не требует чемпионства сразу", - рассказал Слуцкий.

Российский специалист официально приступил к работе в "Витесс" в июне 2018 года. О подписании контракта Слуцкого с "Витессом" сообщалось 12 марта.

Последним местом работы Слуцкого был английский "Халл Сити". В декабре клуб объявил о расторжении контракта с россиянином.

До "Халл Сити" Слуцкий работал в московском ЦСКА, главным тренером которого стал в 2009 году. Вместе с армейцами Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результата в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/10.

Летом 2015 года Слуцкий был назначен главным тренером сборной России, и руководство РФС и ЦСКА разрешили специалисту совмещать посты в национальной команде и клубе. Он ушел из сборной после неудачного для нее Евро-2016, а в декабре того года он покинул и ЦСКА.

За время работы в ЦСКА Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС.

Ранее он тренировал элистинский "Уралан" в 2003-2004 гг, "Москву" в 2005-2007 гг. и самарские "Крылья Советов" в 2007-2009 гг.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Леонид Слуцкий, Витесс

Новости по теме

Спорт
Россия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА
Команда поднялась на 21 строчку и стала автором самого стремительного подъема в рейтинге; возглавляет рейтинг сборная ФранцииПодробнее
 "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за трофей победитель Лиги Европы взял верх над победителем Лиги чемпионов "Реалом"Подробнее
 "Спартак" выбыл из Лиги чемпионов"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов
Он не смог переиграть ПАОК и теперь сыграет на групповом этапе Лиги ЕвропыПодробнее
 "Спартак" - ПАОК. Онлайн"Спартак" - ПАОК. Онлайн
Счет в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов так и остался 0:0, московский клуб играл в меньшинстве, из Лиги чемпионов выбылПодробнее
Фернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезонаФернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезона
Двукратный чемпион мира пообещал провести оставшиеся гонки сезона "со всей самоотдачей и страстью"Подробнее
 Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь, рассказал источникРадио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь, рассказал источник
Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в "Европейской медиа группе", в состав которой входит радиостанцияПодробнее
 Третий тур премьер-лиги. ОбобщениеТретий тур премьер-лиги. Обобщение
Лидерство "Зенита", аншлаг грандов в списке аутсайдеров - в итогах третьего тура премьер-лигиПодробнее
 ФХР выступила против исключения хоккея из программы зимних Олимпийских игрФХР выступила против исключения хоккея из программы зимних Олимпийских игр
Ранее появились сообщения, что хоккей вовсе исчезнет из программы ОИ или же на турнире будут выступать сборные игроков не старше 23 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Марш матерей" в Москве10 фото
15 августа
"Марш матерей" в Москве
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииСпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАЭкономикаПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогЭкономика"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефонаМоскваПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковВ РоссииЛГБТ-активисты сообщили, что им впервые разрешили провести в России гей-парад

Власти Новоульяновска отменили разрешенный ранее гей-парад в поселке

Сотрудники комитета госдоходов Армении провели обыск в офисе дочки РЖД

В подмосковном храме впервые пройдет молебен о собаках и кошках

В центре Москвы обнаружили 26 незаконных летних кафе

Северная Корея заморозила все заявки на визы для иностранцев до 9 сентября

Власти Петербурга отказали "Мемориалу" в продлении аренды здания, которое правозащитники занимают 20 лет

Экс-президента Армении Саргсяна вызовут на допрос

Защита Серебренникова заявила о фальсификации протокола допроса свидетеля

Бывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонии

Бывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииГенерал Никандров признан виновным в получении взятки в особо крупном размере Подробнее

Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с рейсами в РФ

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПредложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработки Подробнее

Два стратегических ракетоносца Ту-160 впервые приземлись на аэродроме Анадырь на Чукотке

Песков не стал рассказывать, что Путин подарит на свадьбу главе МИД Австрии

Слуцкий усомнился в появлении в "Витессе" футболистов из России

В минском детском саду поймали четырехметрового тигрового питона

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru