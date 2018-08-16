Слуцкий усомнился в появлении в "Витессе" футболистов из России

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Россияне едва ли появятся в составе голландского футбольного клуба "Витесс", заявил главный тренер команды Леонид Слуцкий.

"При всем моем желании, это практически невозможно. Те, кто могут усилить клуб, вряд ли заинтересуются предложением "Витесса". В тоже время, "Витесс" не настолько слабая команда, чтобы принять ребят, которые выделяются в дубле российских клубов или находятся на подходе к основному составу. Получается замкнутый круг", - заявил Слуцкий в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что доволен своей новой работой, задачи "Витесса" соответствуют уровню финансирования.

"Мы спокойно работали в ходе "предсезонки". Задачи "Витесса" соответствуют уровню финансирования, ресурсов и всего остального. Если в "Халл" (клуб Чемпионшипа - второй по значимости дивизион Англии - ИФ) стояла задача выйти в Премьер-лигу, в тоже время клуб покидают 18 футболистов, а в конце трансферного окна приходят только "свободные агенты", когда продаются игроки на 6 млн фунтов, а покупается на 5... Там задача не соответствовала вложениям и ситуации, которая была. Это сильно нервировало. Тут же все спокойнее, никто не требует чемпионства сразу", - рассказал Слуцкий.

Российский специалист официально приступил к работе в "Витесс" в июне 2018 года. О подписании контракта Слуцкого с "Витессом" сообщалось 12 марта.

Последним местом работы Слуцкого был английский "Халл Сити". В декабре клуб объявил о расторжении контракта с россиянином.

До "Халл Сити" Слуцкий работал в московском ЦСКА, главным тренером которого стал в 2009 году. Вместе с армейцами Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результата в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/10.

Летом 2015 года Слуцкий был назначен главным тренером сборной России, и руководство РФС и ЦСКА разрешили специалисту совмещать посты в национальной команде и клубе. Он ушел из сборной после неудачного для нее Евро-2016, а в декабре того года он покинул и ЦСКА.

За время работы в ЦСКА Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС.

Ранее он тренировал элистинский "Уралан" в 2003-2004 гг, "Москву" в 2005-2007 гг. и самарские "Крылья Советов" в 2007-2009 гг.