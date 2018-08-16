Один из матчей чемпионата Испании по футбола проведут в США

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Испанская Ла Лига и компания Relevent Sports заключили соглашение, в рамках которого планируется продвижение чемпионата Испании по футболу на территории США и Канады, сообщает пресс-служба турнира в четверг.

Контракт рассчитан на 15 лет. Согласно условиям договора, Relevent Sports станет эксклюзивным представителем Ла Лиги в США. В рамках соглашения Ла Лига планирует впервые в истории провести матч регулярного чемпионата в США.

Как сообщается, продвижением футбольной культуры в США и Канаде, используя опыт Ла Лиги, будет заниматься недавно созданная организация под названием LaLiga North America.

"Это экстраординарное совместное предприятие позволит сделать большой скачок в росте популярности футбола в Северной Америке. Это позволит дать новые возможности миллионам североамериканских футбольных фанатов, которые смогут увидеть матчи самого высокого уровня в мире", - сказал глава компании Relevent Sports Стивен Росс.

"Мы стремимся к тому, чтобы интерес к футболу рос по всему миру. Это новаторское соглашение, несомненно, придаст серьезный импульс популярности нашей прекрасной игры в США и Канаде. Relevent провел международный Кубок чемпионов в США при заполненных стадионах. Мы рады сотрудничать с ними в деле развития футбола в Северной Америке", - заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Отмечается, что продвижение футбола ("соккера" в США - ИФ) особенно актуально после успешного проведения чемпионата мира 2018 года в России, где в составах различных сборных-участниц турнира были представлены игроки всех клубов элитного дивизиона Испании (Ла Лиги), а также в преддверии чемпионата мира-2026, который пройдет в Северной Америке (Мексика, США, Канада).