Главные новости
В РоссииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииКультураМосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряВ миреУкраина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ
Спорт

Один из матчей чемпионата Испании по футбола проведут в США

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Испанская Ла Лига и компания Relevent Sports заключили соглашение, в рамках которого планируется продвижение чемпионата Испании по футболу на территории США и Канады, сообщает пресс-служба турнира в четверг.

СпортКатар предложил провести у себя матч за Суперкубок России по футболуЧитать подробнее

Контракт рассчитан на 15 лет. Согласно условиям договора, Relevent Sports станет эксклюзивным представителем Ла Лиги в США. В рамках соглашения Ла Лига планирует впервые в истории провести матч регулярного чемпионата в США.

Как сообщается, продвижением футбольной культуры в США и Канаде, используя опыт Ла Лиги, будет заниматься недавно созданная организация под названием LaLiga North America.

"Это экстраординарное совместное предприятие позволит сделать большой скачок в росте популярности футбола в Северной Америке. Это позволит дать новые возможности миллионам североамериканских футбольных фанатов, которые смогут увидеть матчи самого высокого уровня в мире", - сказал глава компании Relevent Sports Стивен Росс.

"Мы стремимся к тому, чтобы интерес к футболу рос по всему миру. Это новаторское соглашение, несомненно, придаст серьезный импульс популярности нашей прекрасной игры в США и Канаде. Relevent провел международный Кубок чемпионов в США при заполненных стадионах. Мы рады сотрудничать с ними в деле развития футбола в Северной Америке", - заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Отмечается, что продвижение футбола ("соккера" в США - ИФ) особенно актуально после успешного проведения чемпионата мира 2018 года в России, где в составах различных сборных-участниц турнира были представлены игроки всех клубов элитного дивизиона Испании (Ла Лиги), а также в преддверии чемпионата мира-2026, который пройдет в Северной Америке (Мексика, США, Канада).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Испания, США, футбол

Новости по теме

Спорт
Россия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА
Команда поднялась на 21 строчку и стала автором самого стремительного подъема в рейтинге; возглавляет рейтинг сборная ФранцииПодробнее
 "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за трофей победитель Лиги Европы взял верх над победителем Лиги чемпионов "Реалом"Подробнее
 "Спартак" выбыл из Лиги чемпионов"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов
Он не смог переиграть ПАОК и теперь сыграет на групповом этапе Лиги ЕвропыПодробнее
 "Спартак" - ПАОК. Онлайн"Спартак" - ПАОК. Онлайн
Счет в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов так и остался 0:0, московский клуб играл в меньшинстве, из Лиги чемпионов выбылПодробнее
Фернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезонаФернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезона
Двукратный чемпион мира пообещал провести оставшиеся гонки сезона "со всей самоотдачей и страстью"Подробнее
 Радио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь, рассказал источникРадио "Спорт FM" прекратит вещание в полночь, рассказал источник
Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в "Европейской медиа группе", в состав которой входит радиостанцияПодробнее
 Третий тур премьер-лиги. ОбобщениеТретий тур премьер-лиги. Обобщение
Лидерство "Зенита", аншлаг грандов в списке аутсайдеров - в итогах третьего тура премьер-лигиПодробнее
 ФХР выступила против исключения хоккея из программы зимних Олимпийских игрФХР выступила против исключения хоккея из программы зимних Олимпийских игр
Ранее появились сообщения, что хоккей вовсе исчезнет из программы ОИ или же на турнире будут выступать сборные игроков не старше 23 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Марш матерей" в Москве10 фото
15 августа
"Марш матерей" в Москве
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииКультураМосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряВ миреУкраина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФСпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАЭкономикаПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогЭкономика"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона

Осужденный покончил с собой в колонии Рыбинска, еще двое инсценировали попытку самоубийства

"Мегафон" оценил объединенную компанию "Связного" и "Евросети" в 62 млрд рублей

Депутаты от КПРФ попросили отпустить фигуранток дела "Нового величия" под их поручительство

Lenovo вернулась на прибыльный уровень в I квартале

QIWI окончательно договорилась с банком "Открытие" по поводу "Точки" и Рокетбанка

До 20 человек числятся пропавшими без вести после обрушения моста в Генуе

"АвтоВАЗ" до 2022 года наберет тысячу новых инженеров для "перспективных проектов"

Самолет с туристами из РФ экстренно сел в Турции из-за проблем с двигателем

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентября

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряХудрук "Гоголь-центра" находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года Подробнее

Россияне за полгода выплатили за коррупционные правонарушения штрафов на 750 млн руб.

Избиркомы в регионах запросили у турфирм данные о поездках их клиентов в день выборов

В Союзе туриндустрии напомнили, что передача персональных данных граждан без их письменного согласия карается по закону Подробнее

Один из матчей чемпионата Испании по футбола проведут в США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru