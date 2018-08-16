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Защитник Дыбленко вернулся из СКА в ХК "Спартак"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Хоккейные клубы "Спартак" (Москва) и СКА (Санкт-Петербург) совершили обмен, в результате которого состав столичного ХК пополнил защитник Ярослав Дыбленко.

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"Петербуржцы получат за хоккеиста денежную компенсацию", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

В прошлом сезоне Дыбленко провел 54 матча в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе "Бингхэмтон Дэвилз" и набрал 8 (2+6 по системе "гол+пас") очков.

"В начале мая 24-летний российский защитник был выставлен "Нью-Джерси Дэвилз" на безусловный драфт отказов. После прохождения необходимой процедуры контракт был расторгнут, и Дыбленко получил право вернуться в Россию, где права на него принадлежали СКА", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Дыбленко уже выступал за "Спартак" на протяжении двух сезонов (2015-2017), сыграв за эту команду 102 матча и набрав в них 18 (6+12 по системе "гол+пас") очков при показателе полезности "-5".

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Теги: хоккей, КХЛ, ХК СКА, ХК Спартак

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