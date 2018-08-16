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"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф

В первой игре Лиги Европы петербургский клуб уступил сопернику со счетом 0:4, за выход в групповой этап он сыграет с "Мольде"

"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и "Динамо" Максим Швецов (слева направо) в матче Лиги Европы УЕФА
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились крупной победы над минским "Динамо", позволившей им выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Ответная встреча третьего квалификационного раунда, прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 8:1 в пользу "Зенита", тогда как в первом матче, прошедшем неделей ранее в Минске, со счетом 4:0 победило "Динамо".

На 22-й минуте ответной игры "Зенит" вышел вперед – отличился Леандро Паредес. Результат 1:0, явно не устраивавший "Зенит" продержался до 66-й минуты, когда счет удвоил Кристан Нобоа. Вскоре два гола – на 75-й и 78-й минутах - ворота "Динамо" провел Артем Дзюба, что позволило петербургской команде сравнять счет по сумме двух встреч. К тому моменту "Зенит" играл уже в численном меньшинстве: на 72-й минуте вторую желтую карточку получил Л.Паредес.

Однако на 99-й минуте Сейду Яхайа провел гол в ворота "Зенита" и преимущество в двухматчевом противостоянии вновь перешло на сторону клуба из столицы Белоруссии. Через 10 минут "Зенит" опять забил: отличился Себастьян Дриусси. "Динамо" сохраняло преимущество за счет лучшим показателям по голам на выезде. Но Артем Дзюба на 115-й минуте вновь поразил ворота "Динамо", а на исходе второго дополнительного тайма два гола провел Роберт Мак - 8:1.

Эта победа вывела петербургскую команду в следующий раунд. Там он сыграет с норвежским "Мольде".

По решению УЕФА "Зенит" был наказан проведением домашнего матча при пустых трибунах.

"Зенит" попал в еврокубки как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18.

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Зенит
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