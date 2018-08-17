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Полузащитник Маркизио покинул "Ювентус" после 25 лет, проведенных в клубе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Легенда "Ювентуса" полузащитник Клаудио Маркизио покидает команду, сообщает пресс-служба футбольного клуба из Турина.

Стороны согласовали разрыв контракта.

32-летний футболист провел в системе "Ювентуса" в общей сложности 25 лет, придя в академию клуба в семилетнем возрасте. В 2006 году он дебютировал в основном составе "Ювентуса", и в итоге провел за команду 389 матчей в различных турнирах.

Вместе с "Ювентусом" он семь раз становился победителем Серии А, а также выиграл Серию Б (сезон 2006/2007), куда команда была отправлена в 2006 году за причастность к коррупционному скандалу.

Кроме того, он четыре раза выигрывал Кубок Италии, три раза - Суперкубок Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, ФК Ювентус, Италия
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