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ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" и одержал первую победу в РПЛ-2018/19

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги разгромил тульский "Арсенал" со счетом 3:0.

На 10-й минуте свой первый гол в составе армейцев забил Абель Эрнандес. На 77-й минуте также впервые за красно-синих отличился Кристиян Бистрович. Федор Чалов установил окончательный счет на 82-й минуте.

"Арсенал" с 67-й минуте встречи играл в меньшинстве после удаления Гии Григалавы.

Это первая победа ЦСКА в сезоне, москвичи набирают пять очков и поднимаются на шестое место в зачете чемпионата. "Арсенал" идет на 9-й позиции.

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Теги: футбол, ЦСКА, Арсенал
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