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"Спартак" победил "Краснодар" в четвертом туре премьер-лиги

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" переиграл "Краснодар" на выезде в матче 4-го тура Российской премьер лиги.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре, закончилась со счетом 0:1 (0:0). Единственный гол на 88-й минуте забил нападающий Зе Луиш.

"Спартак" поднялся на первое место в турнирной таблице, в его активе 10 очков. "Краснодар" располагается на пятой позиции - 6 очков.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ

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