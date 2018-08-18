"Спартак" победил "Краснодар" в четвертом туре премьер-лиги

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" переиграл "Краснодар" на выезде в матче 4-го тура Российской премьер лиги.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре, закончилась со счетом 0:1 (0:0). Единственный гол на 88-й минуте забил нападающий Зе Луиш.

"Спартак" поднялся на первое место в турнирной таблице, в его активе 10 очков. "Краснодар" располагается на пятой позиции - 6 очков.