"Зенит" разгромил "Урал" в матче премьер-лиги

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились крупной над екатеринбургским "Уралом" в матче четвертого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Петербурге в воскресенье, - 4:1 в пользу "Зенита".

На шестой минуте Юрий Барвин вывел "Урал" вперед. На 12-й минуте футболист "Зенита" Себастьян Дриусси сравнял счет, он же через четыре минуты вновь поразил ворота "Урала". На 78-й минуте состоялся гол зенитовца Артема Дзюбы, на 89-й – его партнера по команде Леандро Паредеса.

В нынешнем чемпионате России "Зенит" очков не теряет: набрав 12 баллов в четырех баллов, он является единоличным лидером. В активе "Урала" 1 балл, команда находится на 15-м месте.